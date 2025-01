Vitória de Guimarães e Sporting empataram na noite desta sexta-feira, 4-4, em jogo da 17.ª jornada da Liga portuguesa de futebol, no Estádio D. Afonso Henriques.

Os leões abriram o marcador com um golo apontado por Viktor Gyökeres, aos dois minutos, numa primeira parte com um quarto de hora inicial de loucos.

Tiago Silva fez o 1-1 aos sete minutos, mas Gyökeres devolveu a vantagem ao Sporting, ao minuto 14, tendo feito o hat-trick já na segunda parte, aos 57 minutos.

Porém, o Vitória reentrou na disputa do resultado com Kaio César a reduzir a diferença aos 69 minutos e, já para lá do minuto 80, João Mendes (82m) fez o 3-3 e Dieu Michel assinou a reviravolta (85m).

O Sporting conseguiu evitar a derrota já no quinto de seis minutos de compensação, por Francisco Trincão.