O Vitória de Guimarães venceu esta segunda-feira o Boavista, por 1-0, no jogo que encerrou a quarta jornada da Liga.

No Estádio do Bessa, Marcus Edwards marcou o único golo da partida aos 19 minutos e deu a vitória ao conjunto vimaranense na estreia de João Henriques no comando técnico da equipa.

Com este resultado, o Vitória sobe ao quinto lugar da Liga, com sete pontos. Já o Boavista continua sem vencer no campeonato: os axadrezados ocupam o penúltimo lugar, com dois pontos.