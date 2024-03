O V. Guimarães recebeu e venceu o Famalicão por 1-0, a contar para a 25ª jornada da Liga.

Os vimaranenses estiveram por cima durante todo o primeiro tempo e chegaram mesmo à vantagem com o golo de Jota Silva, aos 38 minutos, após assistência de Nélson Oliveira. Na segunda parte, o Famalicão equilibrou o jogo e dispôs de boas ocasiões para restabelecer a igualdade no marcador. Já perto do fim, Adrian Butzke desperdiçou uma grande penalidade, perante uma excelente intervenção de Luíz Júnior e no último lance do encontro, Cádiz cabeceou ao poste da baliza do V. Guimarães, para desespero dos adeptos famalicenses.

Veja, aqui, o RESUMO do jogo: