Moreirense e Vitória de Guimarães empataram este domingo a dois golos, na 27.ª jornada da Liga.

Schettine diantou os cónegos aos 31 minutos, mas Telmo Arcanjo empatou aos 37. Na segunda parte, Arcanjo bisou (51m).

Aos 77 minutos, Benny assegurou um ponto para o Moreirense, com um grande remate de fora da área.

O V. Guimarães mantém-se no sexto lugar, mas agora a quatro pontos do quinto classificado, o Santa Clara. Já o Moreirense, é 10.º, com 32 pontos.

