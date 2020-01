O plantel do V. Guimarães realizou esta quarta-feira o primeiro treino do ano, contando com milhares de adeptos no Estádio D. Afonso Henriques a assistir o apronto. O clube abriu as portas aos adeptos, uma iniciativa inédita, sendo que estiveram mais de quatro mil na bancada poente.

Com o plantel perfilado junto à linha lateral o técnico Ivo Vieira usou da palavra antes do início do treino, fazendo votos de que o ano 2020 seja de sucesso para o clube. Depois disso os jogadores distribuíram bolas pelas bancadas. Pinto Lisboa, presidente do Vitória, esteve presente no relvado a assistir ao treino.

Jhonatan, Joseph, Ola Jonh, Sacko e Wakaso marcaram presença no Estádio D. Afonso Henriques para o início do treino, mas apenas participaram nos primeiros exercícios, deslocando-se depois para a Academia do Vitória para continuar o trabalho específico de recuperação das respetivas lesões.

O Vitória volta à competição no próximo sábado, medindo forças com o Benfica em jogo da 15.ª jornada da Liga. O pontapé de saída está agendado para as 20h30.

VÍDEO DO V. GUIMARÃES