Declarações de Vítor Campelos, treinador do Gil Vicente, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota (2-1) frente ao Vitória de Guimarães, em jogo da segunda jornada da Liga:

«Perspetivávamos um bom jogo, com duas equipas que procuram jogar bem, para vencer, que foi o que viemos fazer cá. Sentimos algumas dificuldades iniciais nas nossas saídas, estávamos a ser mais reativos do que pró-ativos. Tínhamos de ser muito mais agressivos, no bom sentido. Falámos ao intervalo que devíamos ser mais agressivos, mais fortes nos duelos, e acabámos por chegar ao golo numa boa jogada. Mas, sabemos que aqui a força dos adeptos quando a equipa consegue empatar, animam. Sofremos o primeiro golo algo consentido, depois tentámos equilibrar e sofremos o segundo golo. Penso que pelo equilíbrio, pelas oportunidades que tivemos mesmo agora na fase final, o empate seria o resultado mais justo».

[Baturina] «é um jogador que tem qualidade; não é fácil arranjar um substituto para o Fran Navarro, para além de ser um goleador é um jogador de equipa que pressiona os noventa minutos. Tem trabalhado bem, hoje marcou o primeiro golo, tem trabalhado para ter o seu espaço e para que a finalização se possa verificar mais vezes».