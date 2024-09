Em plena pausa para seleções, as equipas da Liga portuguesa vão-se preparando para o que resta da época, afinando ainda algumas questões táticas e integrando novos jogadores. No caso do Vitória de Guimarães, os vimaranenses tiveram um encontro com o Penafiel, nesta sexta-feira.

O resultado ficou fixado em 1-1, com um único golo dos vitorianos a ser marcado pelo reforço Kaio César, extremo-direito. Kaio marcou ao início da segunda parte e o Penafiel empatou logo depois.

A equipa continua sem Bruno Varela, que está ao serviço da seleção de Cabo Verde. O Vitória é a equipa portuguesa com mais jogos oficiais até ao momento (dez, sendo que seis deles foram na Liga Conferência). Tem apenas uma derrota, diante do AVS.