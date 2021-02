O Portimonense garantiu a contratação de Denis-Will Poha, apurou o Maisfutebol.

O médio francês de 23 anos chega ao Algarve por empréstimo do Vitória de Guimarães.

Apesar da concorrência do Nantes, a boa relação entre as SAD presididas por Rodiney Sampaio (Portimonense) e Miguel Pinto Lisboa (V. Guimarães) acabou por ser fundamental para fechar o negócio nas últimas horas do mercado de inverno em Portugal.

Com a chegada de Poha, encarado como um jogador já adaptado ao futebol português, o Portimonense deixa cair a possibilidade de se reforçar com o jovem Camilo, de 21 anos, ex-médio da Ponte Preta que atualmente representa o Lyon.

Formado no Rennes, Poha chegou a Portugal em 2019/2020, tendo nessa época realizado 32 jogos pelo Vitória de Guimarães. Nesta época, o médio não tem sido opção regular, tendo feito apenas seis jogos pelos vitorianos.