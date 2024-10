O Vitória de Guimarães celebrou um protocolo para regular o relacionamento com a claque White Angels, válido para a próxima época desportiva, segundo informou o clube da Liga portuguesa no seu site oficial.

Em comunicado, os vimaranenses indicam que o acordo respeita aos «termos e condições subjacentes a qualquer apoio técnico, financeiro, material ou de qualquer espécie» ao Grupo Organizado de Adeptos (GOA).

De acordo com o protocolo, os White Angels devem «contribuir para o enobrecimento do clube», exigindo que «todos os seus membros sejam sócios efetivos do Vitória Sport Clube», cumprindo as normas de segurança em todos os jogos.

Serão também dados apoios logísticos e financeiros à claque para a «organização de deslocações para apoiar o Vitória em jogos disputados na condição de visitante».

O clube minhoto já iniciou o registo do GOA junto da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD), entidade que vai publicitar o protocolo assim que possível.