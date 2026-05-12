O Vitória de Guimarães está prestes a fechar a transferência de Diogo Sousa para o Estrasburgo, confirmou o Maisfutebol a notícia avançada pelo ZeroZero.

A saída do médio de 20 anos vai render 11 milhões de euros aos cofres dos minhotos, num acordo que contempla um montante em função do cumprimento de determinados objetivos.

Internacional jovem português, Diogo Sousa nem sequer deve ser opção para Gil Lameiras para a 34.ª e última jornada da Liga, a visita ao Nacional da Madeira (sábado, 18h00).

O médio, que se estreou pela equipa principal do V. Guimarães esta época, soma um golo e uma assistência em 28 jogos. No Estrasburgo, clube detido pelos mesmos proprietários do Chelsea, irá encontrar o ex-Benfica Diego Moreira.