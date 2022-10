Douglas Jesus, treinador de guarda-redes do V. Guimarães, foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com um jogo de suspensão e uma multa de 1071 euros.

Segundo o Vitória, na base do castigo está a descrição, por parte da equipa de arbitragem, sobre o comportamento de Douglas num episódio envolvendo o preparador físico do Benfica, Yann-Benjamin Kugel-Willscheid. Os árbitros dizem que o ex-guardião teve «um comportamento irresponsável levantando-se do banco suplementar e encostando a cabeça ao preparador físico do Benfica gerando um conflito entre ambos», acrescentando que «quando o AA1 [árbitro auxiliar 1] se apercebe do conflito/sururu, já os dois intervenientes em questão estavam com a cabeça encostada um ao outro e com ar zangado/furioso».

O clube de Guimarães contesta esta tese e apresentou imagens vídeo como fator probatório. Porém, novamente de acordo com o Vitória, o Conselho de Disciplina da Federação entendeu que as imagens«não eram prova suficiente de que Douglas Jesus e Yann-Benjamin Kugel-Willscheid não encostaram a cabeça um ao outro.»

VEJA AS IMAGENS EM QUESTÃO: