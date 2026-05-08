O Vitória informou, esta sexta-feira, que o avançado Nélson Oliveira foi afastado do plantel por motivos disciplinares.

«O jogador Nélson Oliveira encontra-se temporariamente afastado das atividades do plantel principal por motivos de natureza disciplinar», lê-se no comunicado dos vimaranenses, que não adiantaram as razões que levaram a esta decisão.

«Por respeito à confidencialidade do processo em curso e aos direitos do atleta, o Vitória Sport Clube não prestará, para já, quaisquer esclarecimentos adicionais sobre esta matéria até à conclusão do mesmo», refere ainda a nota do clube minhoto.

O internacional português, de 34 anos, termina contrato com o Vitória no final da temporada. Esta época, leva cinco golos em 32 jogos, mas tem perdido espaço na equipa. Nélson Oliveira nem sequer foi utilizado no último jogo, em Alvalade, e tinha sido suplente utilizado nos três encontros anteriores.

Os vitorianos, que recebem o Casa Pia na próxima segunda-feira (20h15), ocupam o oitavo lugar da Liga, com 42 pontos.