A FIGURA: Samu

Estreia a marcar esta época na Liga, logo com um bis num jogo com contornos especiais. Foi o pé esquerdo do médio que definiu o jogo, em dois momentos, com dois golos em alturas preponderantes do jogo. No frente a frente com Varela, de penálti, não desperdiçou e no início do segundo tempo traçou um chapéu perfeito – o momento do jogo – a sustentar a conquista dos três pontos.

O MOMENTO: o segundo golo de Samu (47’)

Bloqueio da equipa do Vitória, aproveitado com classe pelo médio. Bamba tentou controlar o lance, mas perdeu a frente. Bruno Varela saiu da baliza de forma incompreensível e, perante este cenário, Samu – que até nem estava numa posição propriamente confortável – operou o chapéu de fora da área com a parte de fora do pé. Excelente execução, numa zona lateral.

OUTROS DESTAQUES

Claudemir

Um operário invisível no meio campo do Vizela, o médio foi preponderante na manobra da equipa de Tulipa. Importante a manter equilíbrios e a agrupar a equipa, igualmente influente no capítulo do passe.

Hélder Sá

Aposta de Moreno no corredor esquerdo, o lateral incorporou por várias vezes o ataque, ajudando a dar expressão ao domínio territorial do Vitória. Tirou vários cruzamentos para a área de Buntic, num deles.

Osmajic

Num jogo de pouco caudal ofensivo, o montenegrino tentou lutar no ataque do Vizela. Correu muito, quase sempre num trabalho invisível, conseguindo cavar a grande penalidade num lance em que pouco mais podia fazer. Foi a tempo de fechar o jogo com um chapéu a Varela nos descontos.

Tiago Silva

Lutou muito no setor intermediário da equipa vimaranense, primeiro tendo André André ao lado e na segunda metade fazendo parelha com Janvier. Tentou remar contra a maré quando a equipa estava em desvantagem, fazendo por manter a equipa minimamente organizada.