A FIGURA: Raphael Guzzo

Está nos três golos da equipa do Vizela, sendo o expoente máximo do triunfo da equipa de Álvaro Pacheco. Decidiu quase sempre bem e acrescentou à boa decisão uma boa execução técnica. Aparece bem a cabecear para o fundo das redes para marcar o primeiro, remata para o lance que na ressaca dá o segundo e cruza para a área no lance do terceiro. Um golo e intervenção direta nos outros dois. Raphael Guzzo foi o todo o terreno que definiu em duelo de vizinhos.

O MOMENTO: golo de Cassiano (54’)

O lance inicia-se numa má reposição de bola de Trmal, que entrega o esférico de forma displicente no seu meio campo. Kiko Bondoso trabalhou na esquerda e deu para o remate de Guzzo, que foi travado em cima da linha por Trmal, aparecendo Cassiano para encostar para a cambalhota no marcador. Fez o Vizela passar para a frente no marcador, dando expressão ao maior domínio que tinha em campo.

OUTROS DESTAQUES

Nuno Moreira

Está em dois golos do Vizela, sendo uma peça importante na engrenagem da equipa de Álvaro Pacheco. Está no primeiro remate do segundo golo e amortece para Aidara fazer o terceiro do conjunto de Vizela.

Rochinha

Depois de ter entrado em campo para revolucionar o jogo do do Vitória na última jornada, o extremo voltou à titularidade. Com um pontapé acrobático deixou sair o seu talento e adiantou o Vitória no marcador.

Cassiano

Incorpora o espírito do Vizela. Deixou tudo em campo, lutou e pôs o último reduto do Vitória em sentido. Quando teve oportunidade foi oportuno e marcou o seu tento.

Aidara

Para além de cumprir com a sua missão a nível defensivo, o defesa da Costa do Marfim ainda deu uma mão no ataque e numa incursão ofensiva apareceu a fazer o papel de avançado, fazendo o terceiro dos vizelenses.