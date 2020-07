Wakaso, médio do Vitória de Guimarães, foi operado pela segunda vez ao joelho direito e vai parar mais seis meses, confirmou fonte do clube à Lusa.



O médio de 28 anos realizou a intervenção cirúrgica na semana passada em Barcelona, após ter sido incapaz de recuperar totalmente da lesão sofrida no final da época 2018/19 e da operação que se seguiu.



Vinculado aos vimaranenses até 2021, o internacional ganês não joga desde 5 de maio de 2019. Antes de chegar ao Berço, Wakaso passou por Portimonense e Rio Ave, além de uma experiência no Lorient.