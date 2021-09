Roman Yaremchuk, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a vitória por 3-1, em jogo da sétima jornada da Liga:



«Estou feliz por marcar e ajudar a equipa Obrigado à equipa e ao staff pela confiança. Trabalho para marcar golos. Estava um ambiente fantástico, obrigado aos nossos adeptos. É um grande privilégio jogar no Benfica.»



«O que aconteceu na segunda parte? Não sei. Fizemos um bom jogo. Marcámos mais um golo na segunda parte e jogámos com confiança. Foi um bom resultado para a equipa.



[O que significa marcar dois golos pela primeira vez na Liga]: «É o meu trabalho. Estou aqui para marcar, mas se eu não marcar, alguém o irá fazer.»