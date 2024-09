Já há equipas oficiais para o Vitória-FC Porto, jogo grande da 6.ª jornada da Liga, com novidades de destaque na equipa azul e branca: Zé Pedro, Eustáquio e Samu Omorodion são titulares e Otávio Ataíde nem entre os suplentes dos dragões está.

Além do central brasileiro, saem também do onze inicial Iván Jaime e Danny Namaso, ambos no banco esta tarde. Nota, ainda, para as ausências de Wendell e de Fran Navarro da lista de suplentes e para a presença de Tiago Djaló na ficha de jogo.

Do lado do Vitória, confirma-se a titularidade esperada de Tomás Ribeiro, na vez do lesionado Mikel Villanueva. É a única alteração feita pelo treinador Rui Borges face ao onze inicial da vitória em Braga.

Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.

As equipas para o Vitória-FC Porto:

VITÓRIA: Bruno Varela; Bruno Gaspar, Borevkovic, Tomás Ribeiro, João Miguel Mendes; Tiago Silva, Tomás Händel, Nuno Santos; Kaio César, Nélson Oliveira, João Mendes.

FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Zé Pedro, Nehuén Pérez, Francisco Moura; Eustáquio, Alan Varela; Pepê, Nico González, Galeno; Samu Omorodion.

Suplentes do Vitória: Charles, Miguel Maga, Manu Silva, Jesús Ramírez, Telmo Arcanjo, Samu, Alberto Baio, Zé Carlos, Gustavo Silva.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Tiago Djaló, Marko Grujic, Vasco Sousa, Iván Jaime, Namaso, André Franco, Martim Fernandes, Gonçalo Borges.

Fábio Veríssimo é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado por Pedro Martins e Hugo Marques. Bruno Vieira é o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar Fábio Melo, assistido por Sérgio Jesus.

Jorge Fernandes e Mikel Villanueva, ambos lesionados, são baixas no Vitória. Samuel Portugal, Iván Marcano, Zaidu e Fábio Vieira são as baixas por lesão no FC Porto.