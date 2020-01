O Benfica e o Vitória de Setúbal, com três e dois jogadores respetivamente, estão em maioria coletiva na equipa ideal da 18.ª jornada da Liga portuguesa de futebol, através do somatório das pontuações do Maisfutebol e do SofaScore, relativamente às prestações em campo.

O Benfica, que venceu em Paços de Ferreira (0-2), tem Rúben Dias e Ferro na dupla de centrais do onze ideal e ainda Rafa, que fez um dos golos e assistiu para o outro, de Carlos Vinícius.

Já o Vitória de Setúbal, que triunfou por 3-0 em Tondela, tem o lateral-direito Sílvio e o avançado Hélder Guedes, este último autor de um golo e de uma assistência no Estádio João Cardoso.

Na baliza está o guarda-redes Luís Maximiano, que não sofreu golos na vitória do Sporting por 1-0 ante o Marítimo. A defesa é completa com Carraça do lado esquerdo, após o triunfo do Boavista por 1-0 na Vila das Aves.

No meio-campo aparecem quatro jogadores de clubes distintos. Destaque para Francisco Trincão, figura da jornada, que fez um golo e uma assistência numa exibição vistosa pelo Sp. Braga, que bateu o Moreirense, por 2-1. Sérgio Oliveira, autor do golo da vitória do FC Porto ante o Gil Vicente, também por 2-1, é outro dos nomes, além de Diego Lopes, que na vitória pelos mesmos números do Rio Ave em Guimarães fez um golo. Também um golo e uma assistência no 2-1 no Belenenses-Portimonense valem a presença de Silvestre Varela.

São, portanto, 11 jogadores com origem em oito equipas, ilustrativo do equilíbrio que houve no agregado de todos os encontros desta ronda, que foi disputada entre domingo e esta quarta-feira.