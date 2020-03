Bruno Lage convocou 18 jogadores para a deslocação do Benfica ao Bonfim para defrontar o V. Setúbal, 18h00 deste sábado, da 24.ª jornada da I Liga.

Em relação à lista de convocados para o jogo com o Moreirense, último encontro dos encarnados, sai David Tavares.

De fora, por lesão, ficam André Almeida (lesão traumática no tornozelo direito), Gabriel (patologia ocular), Jardel (rotura do ligamento lateral interno do joelho direito), Seferovic (lesão muscular na perna esquerda) e Ivan Zlobin (traumatismo na mão direita). Este último é, aliás, a única novidade na lista de indisponíveis.

Convocados:

Guarda-redes: Mile Svilar e Odysseas;

Defesas: Ferro, Rúben Dias, Tomás Tavares, Grimaldo e Nuno Tavares;

Médios: Florentino, Julian Weigl, Taarabt, Samaris, Pizzi, Chiquinho, Rafa e Cervi;