Carlinhos, autor do golo do V. Setúbal frente ao Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV1, após o empate no jogo referente à 24.ª ronda da Liga:



«Acho que nestes jogos de maior dificuldade, a concentração tem de ser maisir. Fico feliz por ter feito um golo.»



[Primeira parte sem oportunidades]:



«Era um jogo difícil para os dois conjuntos. Eles lutam pelo titulo, nós pela manutenção. A concentração era máxima e o resultado foi justo.»



[Ciclo sem vitórias, este empate sabe a algo mais?]:



«Sim, tem sabor a vitória. Estamos há quatro jogos sem ganhar e foi jogo importante. Precisávamos de pontuar, independentemente de ser cintra o Benfica. Um ponto conquistado é como se fosse uma vitória.»