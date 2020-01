Carlinhos, médio do Vitória de Setúbal, em declarações à Sport TV após a derrota contra o Sporting:



«O jogo não foi fácil, o Sporting é um dos melhores de Portugal. Não estávamos a 100 por cento. Não sei o que aconteceu na Liga, mas para mim isto é uma vergonha. É inédito. Jogámos na raça, isto foi uma coisa de loucos. Fizemos só um treino e é de aplaudir o que fizemos hoje.»



«A Liga disse que tínhamos de jogar e jogámos. Ninguém estava a 100 por cento. Alguns jogadores nem deviam estar aqui, deviam estar no hospital.»



«Fui um dos poucos que não apanhei o vírus. Não inventámos nada.»



LEIA TAMBÉM: a Crónica do Vitória-Sporting