Julio Velázquez acredita firmemente que o V. Setúbal vai alcançar a permanência, objetivo traçado no início da época dos sadinos.

Em declarações na antevisão ao jogo com o V. Guimarães, o treinador espanhol desvalorizou o facto de a equipa estar há 10 jogos sem conseguir vencer, assegurando o foco na permanência… que compara a uma Champions.

«Fizemos uma semana de trabalho normal. Falámos entre todos e demo-nos conta de que há situações a corrigir. Tenho crença máxima nesta equipa, que tem grandes profissionais e, todos juntos, vamos conseguir a permanência que, para este clube, com o nosso orçamento, é a nossa Champions», disse.

«Continuamos a lutar para conseguir a permanência. Quantos pontos são necessários? Não sabemos, mas, como temos 30 e não os 35 que já poderíamos ter, temos de continuar. Preocupação? Nenhuma. Ocupação? Toda a do mundo. Estamos seis pontos acima da linha de água e não debaixo! Temos de ser positivos», referiu.

Questionado sobre se o desafio de treinar o Vitória de Setúbal está a ser tão complicado como pensou que seria quando chegou ao Bonfim, o treinador dos sadinos admitiu que pensou que seria mais difícil.

«Pensava que podia ser muito mais. Em linhas gerais, estamos a fazer uma época positiva. Falamos de uma equipa com grande história, mas a realidade há muitos anos é que há dívidas de há muitos anos. Esta época tem o orçamento mais baixo da Liga e, às vezes, consegue a manutenção nos últimos jogos», recordou.

No reduto do V. Guimarães, conjunto que está na luta por uma vaga de acesso à Liga Europa, Julio Velázquez antevê uma missão complicada, mas promete que a sua equipa vai lutar pelos pontos.

«Têm muitos pontos fortes, mas também têm pontos fracos. Vamos tentar que se evidenciem mais os pontos fracos do que os fortes. É um dos melhores planteis da Liga e este jogo não tem nada de fácil. Com as nossas possibilidades, vamos tentar fazer o jogo que nos possa deixar mais perto de tentar ganhar», finalizou.