O plantel do Vitória de Setúbal iniciou, esta segunda-feira, os treinos coletivos após duas semanas de trabalho individual e sem casos de infeção por Covid-19.



«Depois dos treinos individualizados na primeira semana e dos coletivos em grupo reduzido na segunda, o treinador Julio Velázquez contou agora com os 27 atletas na máxima força», lê-se em comunicado publicado pelos sadinos no site oficial.

A decisão de avançar para a nova fase da preparação só foi possível depois de o terceiro rastreio à covid-19 ter revelado que nenhum profissional dos sadinos acusou positivo nos testes.

«Garantida a segurança de todos os elementos do grupo, equipa técnica e staff – o terceiro rastreio à Covid-19 revelou, uma vez mais, todos os casos negativos –, o treinador orientou a primeira sessão com todos os jogadores disponíveis em simultâneo», acrescenta a nota.



A equipa de Velázquez vai continuar a preparar a retoma da Liga, marcada para 4 de junho, terça-feira de manhã, às 10h00, no Bonfim.