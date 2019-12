O presidente do V. Setúbal, Vítor Hugo Valente, emitiu nesta quarta-feira uma nota de reação à demissão em bloco dos órgãos sociais da SAD do clube.

O dirigente diz que a mesma só foi apresentada ao presidente da Assembleia Geral final da manhã desta quarta-feira, revelando que se registam apenas cinco demissões e não dez, uma vez que cinco dos dirigentes que renunciaram aos respetivos cargos não tinham sido eleitos, mas sim nomeados.

Declarando-se «surpreendido» com o sucedido, Vítor Hugo Valente disse ainda já ter reunido com o plantel «para passar uma mensagem de serenidade e estabilidade», lamentando ainda aquilo que diz serem «falsidades, insinuações e difamações nas redes sociais.»

LEIA TAMBÉM: V. Setúbal vai a eleições nos próximos 30 dias

«Não é por mero acaso que, na mais recente verificação da Liga Portugal, o Vitória FC foi dos primeiros clubes a apresentar a documentação que atesta o cumprimento salarial de jogadores e técnicos. E isso tem de ser, obrigatoriamente, fruto de uma gestão criteriosa», lê-se ainda.

A nota do presidente do clube sadino termina sublinhando que «só uma SAD criteriosa consegue cumprir e criar condições para colocar o Vitória FC no sexto lugar, com os mesmos pontos do Rio Ave. Parece que isso faz inveja e incomoda muita gente.»