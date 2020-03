Dyego Sousa, avançado brasileiro do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após o empate das águias com o V. Setúbal.

«É difícil de explicar o que está a acontecer. Fizemos tudo desde o primeiro minuto, mas a bola insiste me não entrar. Acho que falta sorte. Estamos a trabalhar imenso, a criar as oportunidades, mas a bola não está a entrar. Neste momento só podemos repensar tudo e trabalhar mais ainda. Só com trabalho podemos mudar esta fase.»

[o que justifica um rendimento fraco na primeira parte?]

«O rendimento vai conforme o jogo. Na primeira parte estivemos bem, ainda que sem muita agressividade, mas tivemos oportunidades para sair com um resultado favorável. Na segunda parte entrámos ainda com mais vontade. Sempre que vai acabando o jogo, temos de dar mais. Só com trabalho podemos mudar isto.»

[FC Porto pode ficar a três pontos]

«É indiferente falar do FC Porto porque nós temos de fazer o nosso trabalho. Enquanto não fizermos, não vale de nada o que o FC Porto faz ou não.»