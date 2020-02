O treinador do V. Setúbal, Julio Velázquez, lembrou a boa campanha protagonizada pelo Gil Vicente e recordou a proximidade entre os clubes na tabela classificativa.

«É um jogo difícil, contra um adversário difícil, que está a fazer as coisas muito bem. O Gil Vicente está numa posição próxima à nossa e temos de o enfrentar com toda a humildade do mundo. É assim que vamos competir e depois veremos o acontece num jogo em que vamos fazer tudo para ganhar», começou por dizer em conferência de imprensa de antevisão do jogo, citado pela Lusa.

O técnico espanhol pediu máximo empenho aos seus jogadores, lembrando que qualquer desatenção pode ser fatal.

«No momento em que houver a sensação de que um adversário é um bocadinho mais fácil que outro, porque vem o Gil Vicente e não o FC Porto, estamos 'mortos'. Metem-nos quatro [golos]! Se houver humildade, capacidade de trabalho, respeito pela competição, por todos os adversários e a consciência de trabalhar e fazer tudo a 100 por cento, podemos competir contra qualquer adversário. Se estivermos a 99%, podemos sofrer quatro golos em 10 minutos», afirmou.

Julio Velázquez lembrou ainda o registo da sua equipa fora de portas.

«Fora de casa, por exemplo, dos últimos nove pontos somámos sete. Para uma equipa com o nosso perfil, que tem o objetivo da manutenção, é um registo muito bom. Temos de ter os pés no chão, saber que somos uma equipa humilde e trabalhadora», rematou.