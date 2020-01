O presidente do Vitória de Setúbal, Vítor Hugo Valente, voltou a falar sobre a polémica com o Sporting no jogo da 16.ª jornada, no passado sábado.

Em entrevista à agência Lusa, o dirigente justificou o corte de relações com o clube de Alvalade anunciado no final do jogo.

«Não me podia demitir de ser o presidente do Vitória. De que forma é que isto pode ser visto como aproveitamento. Não fujo das minhas obrigações. Estávamos perante um problema dramático e quanto mais precisam de mim, mais presente estou», afirmou Vítor Hugo Valente, ele que é novamente candidato às eleições no clube sadino.