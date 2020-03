Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após o empate dos encarnados com o V. Setúbal, neste sábado.

«Tivemos uma boa entrada, fomos criando oportunidades, mas não conseguimos chegar à vantagem, que era muito importante. Na primeira vez que o Vitória vai à nossa baliza, ficamos em desvantagem. Tivemos uma boa reação, chegámos ao golo, mas infelizmente voltámos a falhar um penálti que nos dava o conforto de chegar à vantagem. E depois foi um jogo de emoções. Nos últimos dez minutos, procurámos mais com o coração do que com a cabeça, mas mesmo assim criámos oportunidades mais do que suficientes para vencer.»

[não parece que a equipa só entrou na segunda parte?]

«Acho que não. Foi muito tempo a jogar no meio-campo ofensivo, frente a uma linha de seis e de sete. Com o Zequinha a jogar a lateral-direito, o extremo do outro lado a lateral esquerdo… Estivemos a jogar contra um muro. Temos de fazer mais e melhor, mas circulámos de um lado ao outro, procurámos jogar entre linhas. Mas tivemos um adversário que se fechou imenso, nunca nos deu a profundidade.»

[vitória do FC Porto deixa os dragões a três pontos, campeonato pode ter sido perdido?]

«Acho que não. Já tivemos vantagem e desvantagem. Temos é de recuperar a equipa e os jogadores. Tudo nos está a acontecer neste momento, mas não damos nada como perdido, antes pelo contrário, vamos lutar até ao fim.»