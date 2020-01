O Conselho de Arbitragem da FPF nomeou Manuel Mota para apitar o Vitória de Setúbal-FC Porto, deste sábado (18h00) no Estádio do Bonfim, e relativo à 19.ª jornada da Liga.



O árbitro da AF Braga terá como assistentes Jorge Fernandes e Luciano Maia, sendo Hugo Silva o quarto árbitro. No VAR estará Manuel Oliveira e será auxiliado por Tiago Leandro.