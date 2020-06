Figura: Correa

O extremo argentino foi o grande criativo do Marítimo. Abriu o marcador para os insulares, esteve perto de fazer o segundo com belos remates do seu pé esquerdo, e nunca virou a cara à luta, ganhando lances na garra e servindo os colegas com muita precisão. Saiu esgotado. A única mancha na sua exibição foi o cartão amarelo que viu e que o impede de jogar no Dragão.

Momento: Guedes encosta para o empate, minuto 83

O avançado redimiu-se da falta intervenção durante todo o jogo e de um cabeceamento mal medido minutos antes para empatar aos 83 minutos. Após uma bela arrancada Hildeberto, que passou com um foguetão por Rúben Ferreira, o extremo sadino que cruzou com tudo para Guedes finalizar.

Outros destaques:

Hildeberto: entrou muito bem no jogo e na hora certa. É reconhecida a sua capacidade de explosão, e esta veio a ser determinante no lance do golo do empate. Criou muitas dificuldades ao lado esquerdo da defesa madeirense.

Rúben Ferreira: A boa primeira parte foi manchada pela forma como ficou para trás no lance que deu o golo do empate do V. Setúbal.



Rodrigo Pinho: procurou o golo com grande intensidade e foi dos elementos mais inconformados da equipa, sempre com os olhos na baliza de Makaridze.