O treinador interino do Vitória de Setúbal, Albert Meyong, crê que os sadinos têm condições para vencer o Paços de Ferreira no sábado, no primeiro jogo após a saída do técnico espanhol Julio Velázquez. A equipa do Sado não venceu nas últimas 11 jornadas da I Liga e tem apenas três pontos a mais face aos lugares de descida, numa vantagem que era de 12 pontos antes da paragem da prova.

«Estamos numa situação que não esperávamos há um mês, mas o futebol é assim. Não vou mudar nada. São os mesmos jogadores que deram muitas alegrias aos adeptos aqui. Tivemos uma conversa e eles estão preparados e motivados, por isso acho que não preciso fazer grande coisa. É só mostrar a vontade que têm de jogar e ganhar, é isso que a cidade e o clube necessitam», vincou, em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

«A equipa está bem e a sentir a necessidade de voltar a ganhar. Os jogadores estão preparados para podermos dar a volta à situação. Sabem que precisamos de ganhar e é isso que interessa. Vamos tentar voltar às vitórias já amanhã. Falamos de um grupo de profissionais e estamos a disputar um campeonato que ainda não acabou. Faltam cinco jogos e há duas equipas atrás de nós. Temos sempre a vantagem de ter mais três pontos que, por exemplo, o Portimonense. Nem tudo é mau», ilustrou.

Meyong garantiu, ainda, que o foco é o próximo jogo, não antecipando o seu futuro no clube. Recorde-se que, na época passada, o luso-camaronês de 39 anos já tinha orientado, de forma interina, a equipa principal, em três jogos.

«Sou funcionário do clube e estou no cargo como interino. Não sei o que isso quer dizer em português, mas deve ser por um tempo. O que me preocupa é o jogo de amanhã. Não sei se vou estar contra o Aves ou nos jogos seguintes. A direção é que decide. Pediram-me para estar aqui e sabem que vou dar o máximo para ajudar», disse.

Zequinha, Sílvio, Leandrinho e Guedes, todos castigados, são baixas para defrontar a equipa orientada por Pepa.

O V. Setúbal-Paços de Ferreira joga-se a partir das 17 horas de sábado, no Estádio do Bonfim. Um ponto separa as duas equipas. O Vitória é 16.º, com 30 pontos. O Paços é 13.º, com 31. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.