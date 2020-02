FIGURA: Fábio Abreu

No último lance do encontro. Foi dono e senhor na pequena área do V. Setúbal, segurando um ponto para o Moreirense. Cabeçada fulminante depois de uma prestação e muito trabalho mas pouco laborada. Desperdiçou uma oportunidade soberana ainda primeira metade, ao perder tempo de remate, redimiu-se nos descontos. Nono golo da época.

MOMENTO: golo de Fábio Abreu (90+4’)

No soar do gongo. Nervos à flor da pele e o guarda-redes ao barulho. Pasinato faz a assistência de cabeça após Nené ganhar a primeira bola no coração da área. Enorme confusão na área e Fábio Abreu carimba o empate.

OUTROS DESTAQUES

Fábio Pacheco

Tentou serenar os ânimos no meio campo do Moreirense, evitando a luta para colocar a bola jogável. Fez vários cortes, quase sempre pelo chão e faz por incorporar o ataque. Chegou a rematar com perigo.

Éber Bessa

O brasileiro apontou o segundo golo da temporada, revelando-se um dos jogadores mais incisivos da equipa montada pelo espanhol Júlio Velazquez. Matreiro, fez por acelerar o jogo quando a bola lhe chegou aos pés. Apareceu bem em zonas de finalização.

Bilel

Repentino no lado direito do ataque da equipa de Moreira de Cónegos, o franco-argelino foi dos mais irreverentes do Moreirense. Os lances de maior perigo da equipa de Ricardo Soares tiveram o seu contributo.

Nuno Pinto

A meias entre o lado esquerdo da defesa e aparições no meio campo, o jogador canhoto demonstrou ser dos mais criteriosos do V. Setúbal. Sem cerimónias defensivamente, notabilizou-se no capítulo do passe.