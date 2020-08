O presidente do V. Setúbal, Paulo Gomes, pronunciou-se nesta quinta-feira sobre a decisão do TAD de recusar a providência cautelar que pedia a suspensão da descida do clube sadino aos campeonatos não profissionais, por incumprimento de critérios financeiros.

«Hoje é um dia muito triste para o Vitória e para a cidade, essencialmente pela revolta que esta decisão traz. Este clube tem muitos problemas, mas temos de ser nós vitorianos a resolver. A Liga não conhece bem o Vitória e as gentes de Setúbal, que estão chocadas», começou por dizer, numa conferência de imprensa que decorreu no Estádio do Bonfim.

Ainda assim, o líder vitoriano acredita que será dada razão ao clube, ainda que assuma que uma decisão favorável não virá a tempo de evitar a descida ao Campeonato de Portugal.

«Não querem deixar o Vitória respirar. O clube vai ter razão, mas pode não acontecer em tempo útil. Daí termos colocado a providência cautelar. Só pedimos que nos deem possibilidade de nos podermos defender», acrescentou.

Paulo Gomes alerta, por isso, que futuros pedidos de desculpa não serão suficientes para compensar os prejuízos que o clube terá.

«Vão dar razão ao Vitória e o que vai acontecer é que depois vão pedir desculpa. Mas isso não chega porque estamos a falar de coisas muito importantes, por isso tem de se fazer as coisas bem feitas», aponta.

Agora, perante a decisão do TAD, o presidente do clube sadino anuncia a abertura de um «estado de emergência» interna para tentar salvar o Vitória, que vai ficar sem as importantíssimas receitas televisivas do futebol profissional.

«Vou abrir um Estado de emergência no clube para percebermos de que forma podemos trabalhar. Hoje falei com o plantel e vou continuar a falar com os jogadores. O clube não vai acabar porque os vitorianos vão unir-se, vamos se calhar dobrar o número de sócios e mostrar a força deste clube e desta cidade», concluiu.

[artigo atualizado]