O Vitória de Setúbal confirmou, este sábado, a contratação de Derick Poloni.



O lateral-esquerdo deixa o Leixões ao fim de três anos para rumar ao Bonfim, embora a duração do contrato com os sadinos não tenha sido divulgada.



Formado no São Paulo, o jogador de 26 anos chegou a Portugal em 2013 para vestir a camisola da Académica. Passou ainda por Sourense e Anadia antes de chegar ao estádio do Mar. Na última época Poloni cumpriu 28 jogos.



O Vitória ainda não sabe se vai competir na Liga. Lembre-se que o clube foi despromovido por não cumprir os pressupostos financeiros da Liga, mas avançou com uma providência cautelar para tentar travar o processo.