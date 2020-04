Sílvio renovou com o Vitória de Setúbal até 2022, informou o clube no site oficial.



O lateral português justificou a decisão de continuar no Bonfim como uma retribuição da confiança do clube, que apostou nele quando era dado como «acabado».



«Todos me davam como acabado para o futebol e o Vitória acreditou em mim. Estou muito grato por isso e agora chegou a hora de retribuir essa confiança que depositaram em mim. Estou muito feliz por esta renovação e pronto para lutar por este clube mais dois anos», começou por dizer, em declarações ao site da formação setubalenses.



O jogador de 32 anos, que leva já 26 jogos nesta época pelos sadinos, afirmou que já não se sentia tão bem «há muitos anos», a nível desportivo e pessoal.



«Tem sido uma aventura bonita na minha carreira. O Vitória FC é um clube histórico, especial, com pessoas boas e humildes. A nível desportivo já não me sentia tão bem há muitos anos e a nível pessoal também não podia estar a correr melhor. Tenho feito amizades dentro deste balneário, que tenho a certeza de que ficarão para a vida», confessou.



Sílvio, que ficava livre no final da época, conta com passagens por clubes como Benfica, Atlético de Madrid, Sporting de Braga, Rio Ave, Deportivo da Corunha e Wolves.