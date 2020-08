Pedro Proença abordou esta sexta-feira a despromoção na secretaria do Vitória de Setúbal, depois de não ter cumprido com os pressupostos financeiros necessários para disputar os campeonatos profissionais.

«O processo pandémico levou a estas dificuldades, o futebol profissional tem uma grandeza diferente. Existe o campeonato desportivo e o campeonato das contas. Estar nas competições profissionais é para quem pode e quem tem um conjunto de responsabilidades», disse, à margem do sorteio da Liga.

«Temos de evitar alguns cenários, não podemos ter equipas que podem não acabar as provas por não pagarem os vencimentos. A credibilidade é dos nossos valores», prosseguiu.

O líder da Liga confirmou ainda que a Taça da Liga terá ainda um «enquadramento diferente» e afirmou ter a ambição de ver adeptos nos estádios na próxima época.

«No que podemos controlar, temos tudo preparado numa época com condicionantes diferentes, mais reduzida no tempo. O processo de retoma no final da época passada deu-nos capacidade de resposta para algo que não estávamos preparados. Ambicionamos recomeçar a I e II ligas num enquadramento diferente, com menos adeptos do que queríamos, mas com vontade de fazer três grandes competições», atirou.