Momento: Ricardo Horta contra a ansiedade

Já tinham passado mais de sessenta minutos de jogo, ainda não havia golos e o Sp. Braga começava a mostrar alguns sinais de ansiedade quando o número 21 disparou para as redes de Makaridze a finalizar um grande lance dos minhotos. Trincão lançou Galeno em profundidade pela direita e o brasileiro cruzou ligeiramente atrasado para o pontapé de primeira de Ricardo Horta. O avançado esteve, aliás, muito em jogo. Já tinha tido uma oportunidade flagrante na primeira parte e, mesmo a acabar o jogo, lançou Trincão para o terceiro golo do Braga.

Figura: arte de Galeno

Numa equipa do Braga com muitas mudanças, foi o brasileiro que pegou na batuta para conduzir o Sp. Braga para a área de Makaridze. Ainda na primeira parte teve um pormenor de classe que quase permitiu a Ricardo Horta abrir o marcador. Não foi desta vez, mas foi mais tarde, já na segunda parte, que Galeno fez a tal assistência para o golo de abertura. E logo a seguir fez outra que Rui fonte não conseguiu aproveitar.

Outros destaques: confira a FICHA DO JOGO e os VÍDEOS DOS GOLOS

Bruno Wilson

Já tinha dois golos pelo Tondela, esta noite marcou o primeiro pelo Braga. Uma grande cabeçada a redirecionar o pontapé de canto de Novais. A defender o central também esteve em destaque numa defesa remodelada e que precisou de se adaptar.

Ghilas

Marcou dois golos, mas só um é que valeu. No primeiro estava vinte centímetros adiantado e o golo foi anulado, mas o segundo, a um minuto do final, na sequência de um bom passe de Éder Bessa, valeu e ainda deu algum alento ao Vitória. Ainda na primeira parte, o avançado argelino já tinha ameaçado as redes de Matheus com uma cabeçada nas costas de David Carmo.

Pedro Amador

Dez jogos na equipa B e absoluta estreia na Liga. Já tinha sido surpresa integrar a convocatória, mas uma lesão de Sequeira, pouco depois do vinte minutos, abriu-lhe as portas do jogo. O jovem lateral entrou muito bem no jogo, integrando desde logo as ações ofensivas da equipa, combinando com os irmãos Horta, sem nunca descurar as suas obrigações defensivas. Se Cerqueira não recuperar para o segundo jogo com o Rangers, Rúben Amorim tem aqui uma boa alternativa neste miúdo crescido.