Minutos depois de o presidente do Vitória de Setúbal ter anunciado o corte de relações institucionais com o Sporting, o emblema verde e branco respondeu em comunicado.

O clube de Alvalade lamenta «o ambiente criado pelo presidente do Vitória Futebol Clube desde a entrada na tribuna do presidente Frederico Varandas», ambiente esse de «provocação constante, de insultos e impropérios que foram dirigidos aos membros dos órgãos sociais do Sporting Clube de Portugal durante 90 minutos».

Apesar do corte anunciado por Vítor Hugo Valente, o Sporting diz que não vai tomar a mesma medida por respeito ao clube vitoriano e porque tem a «expectativa que as pessoas que dirigem este clube deixem de representar o Vitória Futebol Clube até final do mês».

O comunicado do Sporting na íntegra:

«O Sporting Clube de Portugal vem por este meio lamentar o ambiente criado pelo presidente do Vitória Futebol Clube desde a entrada na tribuna do presidente Frederico Varandas.

O ambiente de provocação constante, de insultos e impropérios que foram dirigidos aos membros dos órgãos sociais do Sporting Clube de Portugal durante 90 minutos são inadmissíveis.

O Sporting Clube de Portugal só não avança para o corte de relações institucionais com o Vitória Futebol Clube por respeito ao Clube e à sua História e porque tem a expectativa que as pessoas que dirigem este clube deixem de representar o Vitória Futebol Clube até final do mês, pois este Clube merece muito mais.»