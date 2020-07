Luiz Phellype é o único nome no boletim clínico do Sporting que, este sábado, voltou ao trabalho para preparar a receção ao V. Setúbal, jogo da 33.ª jornada da Liga marcado para as 19h00 da próxima terça-feira.

O avançado brasileiro continua a fazer trabalho de recuperação, mas Luciano Vietto já trabalha sem quaisquer limitações e pode vir a ser opção para Rúben Amorim. Marcos Acuña, que cumpriu castigo no clássico com o FC Porto e recuperou de um traumatismo no tornozelo, também volta a estar à disposição do treinador.

Um jogo determinante para os dois emblemas. Os leões, com mais dois pontos do que o Sp. Braga, defendem o terceiro lugar, sabendo que na última ronda vão ao Estádio da Luz, enquanto os sadinos procuram sair da zona de despromoção, antes da receção ao Belenenses no fecho da Liga.

O Sporting volta ao trabalho este domingo, com mais uma sessão de trabalho marcada para as 10h00.