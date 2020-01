Vasco Gaspar, guarda-redes de apenas 16 anos, foi a grande novidade do treino que o plantel principal do Sporting realizou na manhã desta quinta-feira.

Ainda sem Renan Ribeiro, que recupera de lesão entre o ginásio e o relvado, o treinador do Sporting, Silas, chamou o guardião habitualmente utilizado na equipa de juvenis.

O treino contou também com a presença de Pedro Mendes, que no início do ano foi inscrito na Liga, mas que no fim de semana passado foi utilizado na equipa de sub-23.

O Sporting continua a preparar o jogo com o Vitória de Setúbal na manhã desta sexta-feira, e após o treino haverá conferência de imprensa com Silas.

Recorde-se que o emblema sadino está a contas com um surto gripal no plantel, e por esse motivo solicitou o adiamento do encontro, mas o Sporting já mostrou indisponibilidade para tal.