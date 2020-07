O Sporting empatou nesta terça-feira com o Vitória de Setúbal (0-0), em Alvalade, em encontro referente à 33.ª jornada da Liga 2019/20. Os leões partem para a última ronda no terceiro lugar, com três pontos de vantagem sobre o Sp. Braga.



O resultado acaba por favorecer o Vitória de Setúbal, que ultrapassa o Portimonense e sai da zona de despromoção, por um ponto.



A FICHA E O FILME DO JOGO.