A FIGURA: Guedes brilhou na frente

Com um golo e uma assistência, o avançado do Vitória foi absolutamente crucial para a conquista dos três pontos por parte dos sadinos, pelo que sem sombra de dúvida merece o destaque para melhor do jogo.

O MOMENTO: Guedes «picou» para fechar o jogo

Aos 49 minutos, o avançado recebeu a bola de costas para a baliza, mas atrás de si tinha uma autêntica autoestrada para o golo. Com todo o tempo e espaço, Guedes caminhou triunfante e picou a bola por cima de Cláudio Ramos, fazendo assim o terceiro golo que praticamente arrumava o jogo pouco depois do recomeço.

OUTROS DESTAQUES

Carlinhos e Zequinha

Autores dos dois primeiros golos do jogo, foram sempre os elementos em destaque no lado vitoriano, coroando as exibições com golos fundamentais para a equipa. Sem grandes dificuldades conseguiram aquilo que lhes era exigido e, portanto, merecem o destaque.

João Pedro e António Xavier

Vieram mexer com o jogo do Tondela, muito embora não o suficiente para o Tondela conseguir sequer marcar o golo de honra. Mas bem que tentaram. Pelo menos fizeram mais do que muitos dos que estiveram em campo ao longo de todo o jogo.