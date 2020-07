Dois automóveis de um jogador e de um elemento do ‘staff’ do Vit. Setúbal foram vandalizados, mas o clube recusa associar os incidentes aos resultados da equipa de futebol.

«Neste momento, não temos qualquer informação que nos permita estabelecer essa relação», disse à agência Lusa fonte do Vitória de Setúbal. As duas viaturas foram vandalizadas entre domingo e quarta-feira, período em que decorreu o estágio e a deslocação da equipa sadina a Vila das Aves, para o jogo da 31.ª jornada da I Liga, que terminou com a derrota, por 1-0, da equipa de Lito Vidigal.

«Uma das viaturas apresentava vidros partidos e a outra danos nas portas e também alguns vidros partidos. O elemento do ‘staff’ já formalizou a respetiva queixa por danos junto das autoridades policiais. O jogador que também teve a viatura danificada deverá fazer o mesmo ainda hoje, sexta-feira», acrescentou a mesma fonte.

Os sadinos ocupam o 16,º lugar da tabela classificativa, com 30 pontos, os mesmos que o Tondela e apenas mais três que o Portimonense, primeira equipa em lugares de despromoção.