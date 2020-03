Momento: Pizzi volta a falhar dos onze metros

Minuto 77, segunda grande penalidade a favor do Benfica no jogo e uma oportunidade soberana para o Benfica virar o resultado depois de já ter empatado da mesma forma. Pizzi, que tinha desperdiçado um penálti na ronda anterior, no empate com o Moreirense (1-1), já tinha mostrado que estava confiante para atirar dali, até porque foi ele que marcou a primeira, logo a seguir ao primeiro golo do Vitória. No entanto, neste segundo pontapé, o capitão do Benfica voltou a atirar ao lado. Nas últimas quatro grandes penalidades, Pizzi marcou apenas o primeiro desta noite. No segundo ficou a queixar-se da relva, mas a percentagem de sucesso do capitão começa a ficar demasiado baixa e está a custar pontos determinantes à equipa.

Figura: Carlinhos atrás e à frente

Marcou o primeiro golo do jogo e teve nova oportunidade para voltar a marcar, apesar de ter jogado no meio-campo. Jogou entre Semedo e Nuno Valente, num bloco coeso em termos defensivos, mas depois libertava-se quando a equipa tinha a bola e subia até à área contrária. Foi, assim, que marcou o primeiro golo do jogo, surgindo sorrateiramente entre Tomás Tavares e Rúben Dias para receber uma bola de Zequinha e bater Vlachodimos. Voltou a ter nova oportunidade no coração da área, com um remate acrobático, desta vez à figura do guarda-redes do Benfica. Mas foi essencialmente a conter o Benfica que o médio esteve em destaque.

Outros destaques:

Vinícius

Está visivelmente longe da melhor forma. Na primeira parte, num jogo comprimido, raramente conseguiu acelerar, mas na segunda teve muitos espaços, mas nunca conseguiu surpreender em velocidade, uma das suas melhores armas. Lento a desmarcar-se, até chegou a marcar um golo, mas desta vez estava adiantado. Teve novas oportunidades já perto do final do jogo, mas está claramente longe do seu melhor.

Makaridze

Não fez muitas defesas, nem nas grandes penalidades, mas as poucas que fez foram determinantes para o resultado desta noite. Na primeira parte destacamos uma defesa por instinto na sequência de uma cabeçada de Samaris. Já na segunda, fez a defesa da tarde, ao voar para afastar um remate de Grimaldo.

Taarabt

Bom jogo do marroquino que procurou de todas as formas ultrapassar a barreira sadina. Primeiro com passes curtos, entrelinhas, depois com passes em profundidade, a solicitar os laterais. Foi autor de um dos melhores lances do jogo, quando assistiu Vinícius que até acabou por marcar, mas o lance acabou por ser anulado por fora de jogo do brasileiro.