Momento: comprimir até ao golo de Lourency

O Gil Vicente foi empurrando o Vitória para a sua área ao longo da primeira parte até acabar com a bola dentro da baliza de Makaridze. Mesmo sem ter muita bola, a equipa de Barcelos conseguiu pressionar o adversário de tal forma que chegou à vantagem antes do intervalo. O golo surgiu na sequência de um canto de Henrique Gomes, a defesa sadina não conseguiu afastar e a bola acabou por chegar a Lourency que atirou a contar. Estava aberto o caminho para a vitória do Gil Vicente.

Figura: que golaço Sandro Lima!

Esperava-se uma reação forte do Viitória na segunda parte, mas foi o Gil que voltou a marcar e de forma surpreendente. Num lance que parecia inofensivo, Sandro Lima encheu o pé esquerda para um remate do meio da rua que levou a bola a entrar junto ao poste. O avançado esteve muitas vees distante do jogo, mas depois surgiu do nada para fazer o 2-0.

Kraev

Muito dinâmico na primeira parte, sempre em movimento, procurando criar linhas de passe e baralhar as marcações do Vitória. Com combinações curtas, conseguiu improvisar espaços e tentou por várias vezes visa a baliza de Makaridze.

Montiel

Estreia do jovem espanhol de 19 anos que chegou em cima do fecho do mercado por empréstimo da Fiorentina. Procurou o seu espaço entre Semedo e Éber Bessa, no meio-campo, movimentando-se na vertical, recuando para ajudar a defender e subindo para tentar a sua sorte no ataque. Teve uma oportunidade, ainda na primeira parte, e atirou, fora da área, levando a bola a passar por cima da trave. Voltou a ter uma nova oportunidade na segunda parte, lançado por Éber Bessa, mas pressionado por Ygor, atirou ao lado. Ainda assim, ficaram bons pormenores deste jovem médio que se mostrou pela primeira vez na liga portuguesa.

Mansilla

Entrada de rompante, mas depois foi perdendo influência no jogo e acabou por ser substituído. Mas a verdade é que o argentino entrou muito bem no jogo, descendo pelo flanco esquerdo para dar profundidade ao ataque do Vitória. Quando os sadinos começaram a recuar, por força da pressão do Gil, Mansilla ficou fora de jogo.