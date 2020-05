O plantel do Vitória de Setúbal regressou, esta segunda-feira, aos treinos coletivos, no Estádio do Bonfim. A segunda fase de trabalhos após a paragem da I Liga, devido à pandemia da covid-19, colocou o plantel dividido em dois grupos reduzidos no relvado, na sessão matinal.

Um dia após os novos testes negativos à covid-19, os comandados do espanhol Julio Velázquez chegaram equipados de casa, viram temperatura corporal controlada e saíram por portas distintas, para evitar o contacto.

O primeiro grupo, de 13 jogadores, trabalhou no relvado entre as 9 horas e as 10h30. O segundo, de 14 elementos, cumpriu o treino entre as 11 horas e as 12h30.

Na terça-feira, há dose dupla, com o primeiro grupo a treinar a partir das 9 e das 17 horas. O segundo grupo tem sessões marcadas às 11 horas e às 18h15.