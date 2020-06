Foi a 11 de março de 1990 que o Vitória de Setúbal venceu pela última vez o Boavista, no Bessa, em jogos oficiais. Contudo, o treinador dos sadinos, Júlio Velázquez, desvaloriza a história e quer disputar o encontro para somar mais três pontos.

«Não gosto muito de analisar esses dados. Para mim, é igual serem 30 ou 60 anos. Cada época é diferente. Vamos ao Porto jogar com o Boavista, com a vontade absoluta de conseguir os três pontos e não apenas para pontuar», afiançou o espanhol, esta quarta-feira, em conferência de imprensa.

À espera de encontrar um adversário de qualidade, Velázquez aponta, por outro lado, confiança para levar de vencida uma equipa que voltou às vitórias em Braga, no passado sábado.

«É um jogo difícil, contra uma equipa forte, equilibrada, compacta e que vem de um resultado muito positivo. Estamos muito bem e temos muita vontade de fazer as coisas bem, conseguir os três pontos e deixar os adeptos, em casa, orgulhosos da equipa», vincou.

Questionado pelo facto de o Vitória estar sem vencer há oito jornadas, o treinador preferiu sublinhar um dado no meio desse ciclo: o desempenho da equipa e, como exemplo, o empate caseiro com o Benfica. «É certo que não temos conseguido ganhar, mas estamos há quatro jogos consecutivos sem perder», elucidou.

O Boavista-V. Setúbal joga-se a partir das 19 horas de quinta-feira, no Estádio do Bessa, para a 27.ª jornada da I Liga. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.