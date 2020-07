A FIGURA: Adriano Castanheira

Já estava a ser um dos melhores em campo nos primeiros 45 minutos, em que viu Makaridze negar-lhe o golo. Na segunda parte, acentuou ainda mais a influência e foi o catalisador da reviravolta dos homens de Pepa. Fez as assistências para o 2-1 e o 2-2, criou desequilíbrios pela esquerda e tirou outros cruzamentos bem medidos. Um craque que o Paços recrutou no mercado de inverno ao Sp. Covilhã, da II Liga.

O MOMENTO: golo de Douglas Tanque. MINUTO 46

O Paços foi para o intervalo a perder por 2-0. A tranquilidade necessária para a reviravolta poderá ter estado intimamente ligada ao golo que apareceu no primeiro minuto da etapa complementar.

OUTROS DESTAQUES:

Douglas Tanque: marcou um golo e esperou pelo tempo certo para servir Denílson para o terceiro do Paços. Agressivo, rápido e possante. Um Tanque.

Denílson: foi a segunda cartada lançada por Pepa. Juntou-se a Douglas Tanque na frente de ataque e o efeito foi quase imediato. O Paços não só ficou mais agressivo no jogo aéreo, como o maior povoamento do ataque abriu espaço para outros jogadores brilharem. Marcou o golo do triunfo dos visitantes: um remate rasteiro e forte.

João Amaral: regressou a uma casa que bem conhece e, à semelhança de Castanheira na outra ala, deu muitas dores de cabeça à defensiva sadina. Esteve duas vezes perto de marcar.

Makaridze: voltou à equipa sadina após castigo. Adiou o primeiro golo do Paços na primeira parte e o empate numa outra ocasião.