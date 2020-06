O Vitória de Setúbal anunciou este sábado a aprovação do Plano Especial de Revitalização (PER), um instrumento que o clube considera «fundamental para a reestruturação».



A dívida global do emblema ronda os 25 milhões de euros. A direção presidida por Paulo Gomes desde janeiro acredita que com este novo plano de pagamento o emblema honrará todas as suas obrigações.



«A direção assumiu uma nova forma de negociação, permitindo que grande parte da dívida não fosse cumprida em regime prestacional, mas considerando também receitas extraordinárias. Numa votação que contou com a participação de 74,65% dos credores, o Plano foi aprovado por 99,98%, tendo a sentença homologatória sido proferida a 12/03/2020», pode ler-se no comunicado publicado pelo emblema do Bonfim.



«O processo, porém, revelou-se extremamente complexo e exigente. Depois de termos sido confrontados, logo nos primeiros dias de mandato, com a necessidade de cumprimento de um prazo de apresentação do Plano, mesmo sem qualquer tipo de informação relativa ao mesmo, agimos de forma imediata.»



Os detalhes da negociação com os credores serão explicados em Assembleia Geral aos sócios do Vitória. «Esta vitória é preciosa e dá-nos a possibilidade de contribuir decisivamente para a resolução dos problemas de fundo do nosso clube. Um agradecimento muito especial à Câmara Municipal de Setúbal, cujo papel se revelou fundamental em todo o processo, contribuindo de forma ativa, gerando mais ideias para solução do que as inicialmente solicitadas.»



O Vitória empatou a uma bola em casa do Marítimo no primeiro jogo depois da retoma da Liga. Os sadinos têm 29 pontos e ocupam a 12ª posição.