O presidente do Vitória de Setúbal garantiu, nesta segunda-feira, que não foi contactado pela Polícia Judiciária (PJ) no âmbito de uma alegada investigação às contas do clube.

Vítor Hugo Valente decidiu marcar uma conferência de imprensa para reagir a uma reportagem do Correio da Manhã, que adiantou que as autoridades estariam a investigar a existência de avultadas quantias de dinheiro vivo nesta SAD.

Ainda de acordo com a mesma fonte, essas verbas seriam provenientes de créditos privados concedidos para salvar as contas do clube, mas teriam sido desviadas para uso próprio do presidente e do «vice».

«Não há provas nem indícios do desvio de dinheiro de que nos acusam», garantiu Vítor Hugo Valente, que de acordo com a agência Lusa mostrou três dossiês.

«Não fomos contactados nem pela Polícia Judiciária nem por nenhuma outra entidade. A informação que está nestes três dossiês está na contabilidade e nos computadores do Vitória e dos revisores oficiais de contas. Se alguém chegar cá com ordens e poder para isso, pega nisto, analisa, vê a entrada e saída do dinheiro. Connosco está à vontade, porque temos aqui as provas», acrescentou.

O líder do emblema sadino adiantou ainda que vai avançar com queixas-crime contra três intervenientes na reportagem: os empresários Paulo Teixeira e Paulo Rodrigues, e ainda o antigo vice-presidente da SAD, Pedro Gaiveo Luzio, que no passado fim de semana anunciou a candidatura à presidência do Vitória, em eleições marcadas para janeiro.

«Do Vitória tenho muitos anos de dirigente e a única coisa que levei foram mais de dois milhões de euros de responsabilidades em avais e fianças. Levei e ainda cá estão as últimas há mais de oito anos. Acusar é muito fácil, difícil é alguém, como diz o povo, atravessar-se nos momentos que o Vitória precisa. Quem se atravessou em avais e fianças foi o Vítor Hugo Valente. Ainda cá estão essas responsabilidades superiores a dois milhões. E sempre que o Vitória precisar, conta comigo», garantiu ainda Vítor Hugo Valente.